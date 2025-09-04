Inter, Akanji è perfetto: esperienza, tecnica e una dote particolare | VIDEO

L'ultimo giorno del calciomercato estivo l'Inter ha preso Manuel Akanji dal Manchester City in prestito con obbligo condizionato

Il colpo messo a segno nell'ultimo giorno di calciomercato dall'Inter è Manuel Akanji, difensore di 30 anni, arrivato dal Manchester City. Lo svizzero è un innesto di esperienza, che aggiunge anche qualità al reparto difensivo. E c'è una dote in particolare che lo rende speciale ... guarda il video di 'GazzettaTV' per scoprirla