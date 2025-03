Inter ai quarti di Champions League: tifosi scatenati sui social | VIDEO

Con il 4-1 complessivo maturato contro il Feyenoord, l'Inter ha conquistato i quarti di Champions League: così i tifosi sui social nel video

2-0 nell'andata di Rotterdam (Olanda) e 2-1 ieri nel ritorno di 'San Siro' (Milano, Italia): l'Inter di Simone Inzaghi ha eliminato il Feyenoord, giustiziere del Milan, e si è qualificata per i quarti di finale della Champions League 2024-2025, laddove troverà il Bayern Monaco in un doppio confronto tra giganti. Ecco, dunque, le reazioni social dei tifosi nerazzurri dopo l'accesso al turno successivo di Champions in questo video di 'GazzettaTV'