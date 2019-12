UN ANNO FA – Diletta Leotta e lo scherzo di Natale / Video News

EXTRA MILAN – Possibile accostare in un pezzo Krzysztof Piątek a Diletta Leotta? Azzardato, quanto meno. Per una volta, però, perdonateci il paragone e siate tutti più buoni (le feste inducono ad esserlo). Eppure, è così: qualcosa in comune l’hanno avuto. In questo 2019 han saputo trasformare in oro qualsiasi cosa. O almeno in parte. Perchè se lui ha iniziato l’anno cambiando maglia e sparando proiettili rossoneri a qualsiasi squadra trovasse di fronte, ma perdendosi col passare dei mesi; lei – invece – ha continuato la sua ascesa tra radio, tv e social. Senza tregua, senza sosta, al contrario del polacco.

In qualche modo Diletta Leotta trova sempre il modo di fare ‘notizia’, anche quando non fa nulla. Come in questo video dell’anno scorso, quando attraverso un video postato sul proprio profilo Instagram, prima del suo programma in onda su DAZN, Diletta Leotta vestiva da Babbo Natale, scherzando con i fan: “Vado in onda così?”. Inutile dire che il video diventò subito virale. Le bastò poco, allora come oggi.

Ma anche per Piatek era così. Gli bastava un cross, un’azione sporca, una palla vagante in area ed era subito gol. La speranza è che torni quello dell’inzio del 2019. Intanto, accontentiamoci con Diletta Leotta..

