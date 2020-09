INSTAGRAM – Ibrahimovic, il Re Leone: “Precampionato” | Video

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Divertente video pubblicato da Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, questa mattina nelle ‘Stories‘ sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘.

Ibrahimovic, infatti, ha pubblicato il video di un enorme leone, animale al quale spesso il bomber nativo di Malmö ama paragonarsi per la sua regalità e per la sua imponenza, a passeggio tranquillamente per la strada, in mezzo a delle automobili.

Ibrahimovic ha sovrascritto il video con la dicitura ‘Precampionato‘. Quasi a voler dimostrare, ancora una volta, la sua volontà di primeggiare, sin dalle prime partite della stagione, nel Milan e tra tutte le altre stelle del campionato italiano.