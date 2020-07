INSTAGRAM – Ibrahimovic: “I leoni non si paragonano agli umani” | Video

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, ancora una volta, ha affidato ai suoi canali social ufficiali il pensiero sulla sua mentalità vincente. L’attaccante svedese, come al solito, si paragona al leone, l’animale più importante della giungla, il della foresta. Questo il messaggio contenuto nel video di Ibrahimovic.

“Se il leone è il re della giungla, come potrebbe esserlo se non fosse il più grande? L’elefante è forse più dei più grandi, ma non può essere uno dei più veloci perché quello è il ghepardo. Non può interesse il più intelligente. Quindi non è il più grande, il più veloce o il più intelligente. Quindi come può fare un leone a diventare il re della giungla? La sua mentalità. Quella è l’unica differenza tra un leone ed un elefante. Quando un leone si sveglia e vede un elefante, pensa al pranzo. Un elefante pensa di scappare. Perché quando un leone si sveglia, potrebbe essere in inferiorità numerica rispetto alle iene, ma sono il re della mia giungla per via della mia mentalità. Chiunque vuole essere una bestia, chiunque parla positivamente di sé stesso, chiunque ti parla come una bestia, ti vesti come una bestia. Ma quando è tempo di comportarti come una bestia, ti tiri indietro. Tu hai una scusa”.

