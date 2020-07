Iniziativa speciale per Milan-Atalanta: “Cori rossoneri” | Video

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nuova iniziativa del Milan per i tifosi, che purtroppo non potranno essere presenti allo stadio nelle sfide che si giocano a San Siro. Anche se non potranno essere fisicamente allo stadio, avremo bisogno del supporto di tutti i rossoneri per rendere ancor più coinvolgente la sfida contro l’Atalanta di venerdì sera, 24 luglio 2020, calcio d’inizio ore 21:45.

“Chissà quante volte avrete già cantato i nostri cori e quante volte ancora li intonerete sugli spalti del nostro stadio. Ciascuno di noi, da casa, ora starà soffrendo davanti al televisore, senza poter partecipare a quell’unica grande voce che è San Siro, quando si accende e quando canta per i nostri rossoneri.

Ebbene, in occasione di Milan-Atalanta, il nostro prossimo impegno casalingo, vi diamo la possibilità di far sentire ancora la vostra voce. Qual è il vostro coro preferito? Noi ne abbiamo selezionati tre. A voi la scelta, ora. Potete intonarne uno dei tre e i migliori saranno fatti risuonare prima del match.

Seguite il nostro tutorial, scaldate la voce e fatevi sentire. Ma soprattutto, caricate la vostra performance su together.acmilan.com. I rossoneri hanno bisogno di voi, del vostro tifo e del vostro calore. Forza!”

CLAMOROSO RETROSCENA REBIC: “TI AMMAZZO!” >>>