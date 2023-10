Spalletti: “Paura di non qualificarci? Sarei sorpreso se …” | VIDEO

Luciano Spalletti, Commissario Tecnico dell'Italia, ha commentato la sconfitta in Inghilterra. Per andare ad Euro2024 serviranno due vittorie

Ieri sera a Wembley l'Italia di Luciano Spalletti, in vantaggio con un gol di Gianluca Scamacca, si è fatta rimontare e battere 3-1 dall'Inghilterra di Gareth Southgate: doppietta di Harry Kane e rete di Marcus Rashford. Ora, per andare agli Europei 2024 del Germania, alla nostra Nazionale serviranno due vittorie, a novembre, contro Macedonia del Nord (in casa) e Ucraina (in trasferta). Ecco in questo video le dichiarazioni del Commissario Tecnico azzurro a fine partita