Infortunio Ibrahimovic: il rientro va dosato. Milan, ecco i precedenti | VIDEO

Milan, ecco l’entità dell’infortunio di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN VIDEO NEWS – Quanta sfortuna per Zlatan Ibrahimovic, 39enne attaccante del Milan! Ibra ha infatti riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. È successo al 79′ di Napoli-Milan 1-3: gara in cui il bomber di Malmö aveva anche segnato una doppietta. Il punto di Marco Pasotto, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in questo video servizio sulle condizioni del centravanti scandinavo. Il rientro in campo di Ibrahimovic andrà dosato anche perché c’è già qualche illustre precedente …