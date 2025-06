In Saudi Pro League la rimessa laterale più brutta di sempre | VIDEO

Durante una partita della Saudi Pro League è stata battuta, con tutta probabilità, la rimessa laterale più brutta mai vista. Ecco il video

Ultimi secondi di partita: l'Al-Ittihad di Karim Benzema deve difendere il proprio vantaggio sull'ultima azione della partita in favore dell'Al-Ettifaq. Tutti i giocatori sono in area in attesa di ricevere un cross. Con il pallone in mano si presenta Radhi Al Otaibi, che però spreca tutto, battendo quella che rischia di essere la peggior rimessa laterale di sempre. Guarda il video!