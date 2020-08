Il tuffo di Ibrahimovic: “Leone sulla terra, squalo in mare” | Video

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri si allenava sullo yacht, oggi si lancia per un tuffo in mare: le vacanze di Zlatan Ibrahimovic proseguono. Il video (in alto) del suo tuffo e il messaggio per i tifosi: “Leone sulla terra, ma squalo in mare”.

Un Ibrahimovic ibrido, forte e dominante per tutto il globo terràcqueo. In attesa del rinnovo con il Milan, lui si gode qualche settimana lontano dai campi. E intrattiene i suoi fan sui social.

