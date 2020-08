Il Milan ringrazia i tifosi: il video speciale del club rossonero | Video

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – “Lontani, ma vicini”, i tifosi milanisti non hanno potuto assistere negli ultimi mesi al finale di campionato della propria squadra. Un doppio dispiacere, soprattutto per le grandi prestazioni ottenute dalla squadra di Stefano Pioli. Risultati e partite a tratti straordinarie, come quella contro la Juventus, rimontata da doppio svantaggio.

Il Milan, tramite un video sui propri social, ha ringraziato i tifosi per la partecipazione a tutte le iniziative in occasione delle gare a San Siro. Dalle esultanze virtuali, agli speaker improvvisati, fino alle nuove maglie indossate come ‘seconda pelle’. Ma cè di più… In queste settimane d’estate e di pausa in vista della prossima stagione, c’è da aspettarsi altre novità.

