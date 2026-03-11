Il Milan può vincere lo Scudetto? Le risposte a caldo dei tifosi dopo il derby

Dopo il derby di Milano tra Milan e Inter 'La Gazzetta dello Sport' ha chiesto ai tifosi se il Diavolo fosse tornato in corsa per lo Scudetto

Domenica sera il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto il derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu grazie a un gol di Pervis Estupiñán al 35'. Al termine della stracittadina, un inviato de 'La Gazzetta dello Sport' ha chiesto ai tifosi se, con questa vittoria, il Diavolo - tornato a - 7 dai cugini - sia effettivamente tornato in lotta per lo Scudetto. Il loro parere in questo video