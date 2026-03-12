Il Milan ha riaperto il campionato? Fattore calendario e i vantaggi dell’Inter

Con la vittoria nel derby, può il Milan aver riaperto il campionato di Serie A a 10 giornate dalla fine? L'ultima puntata de 'La Tripletta'

Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, 1-0, il derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu nell'ultimo turno di campionato, riducendo a 7 i punti di distanza dai nerazzurri in vetta alla classifica di Serie A. Si sono riaperti i giochi Scudetto? Ne hanno parlato nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', analizzando i vantaggi della capolista e le difficoltà dei rossoneri