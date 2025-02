Il derby Milan-Inter e la rivalità tra Theo Hernández e Dumfries | VIDEO

Quella tra Theo Hernández (Milan) e Denzel Dumfries (Inter) è una rivalità che si è alimentata sin dai primi derby. Il punto di Luca Bianchin

Theo Hernández e Denzel Dumfries, che si sfideranno questa sera nel derby tra Milan e Inter, sono ai ferri corti da quasi tre anni. I due non si sopportano e di certo non se le sono mai mandate a dire, come nel caso dello striscione provocatorio alzato da Dumfries durante la parata Scudetto di fine aprile. La loro è la rivalità più forte del calcio contemporaneo? Guarda il video di Luca Bianchin ('La Gazzetta dello Sport')