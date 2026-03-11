Inter 67 punti, Milan 60 dopo l'esito del derby di Milano di domenica: rossoneri davvero di nuovo in corsa per lo Scudetto? Il calendario

L'Inter di Cristian Chivu è prima con 67 punti, il Milan di Massimiliano Allegri secondo 60, ma con distanza in classifica ridotta, dopo l'esito del derby di Milano di domenica: Diavolo davvero e di nuovo in corsa per lo Scudetto? Il calendario a confronto di nerazzurri e rossoneri da qui fino a fine stagione nel video di 'GazzettaTV'