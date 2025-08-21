Icardi shock: testata a un tifoso del Galatasaray fuori da un locale | VIDEO

Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray, si è reso protagonista di un brutto episodio fuori da un locale. Ecco quanto è accaduto

Un'altra brutta vicenda riguarda Mauro Icardi. L'attaccante argentino, accerchiato dalla folla all'uscita di un locale di Istanbul con la sua fidanzata China Suarez e i loro figli, ha dato una testata a un tifoso del Galatasaray presente. Il video, diffuso subito sui social è diventato presto virale. Il club turco non ha ancora rilasciato comunicati riguardo alla vicenda.