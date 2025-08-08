“Icardi e il piccione mangiato”: racconto shock dell’ex compagno | VIDEO

Sergi Gómez, ex compagno di squadra di Mauro Icardi all'epoca delle giovanili del Barcellona, ha raccontato un aneddoto sull'argentino

Ospite del podcast El After de Post United, Sergi Gómez ha raccontato un aneddoto da brividi su Mauro Icardi, suo ex compagno di squadra e di stanza nelle giovanili del Barcellona: secondo il giocatore spagnolo, l'ex capitano dell'Inter avrebbe ucciso, scuoiato e mangiato un piccione. Il video