Ibrahimovic a Sanremo dorme nel suo yacht

Niente mega albergo in Riviera per Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Il bomber di Malmö, per tutta la durata del Festival di Sanremo, kermesse della quale è ospite fisso, alloggerà nel suo lussuoso yacht, ‘Unknown‘. Scopriamo come è fatto dentro in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.