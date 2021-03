Ibrahimovic, video-messaggio dal motociclista di Sanremo | VIDEO

Ibrahimovic, un messaggio ‘speciale’ da Sanremo

Zlatan Ibrahimovic, come si ricorderà, ha avuto un passaggio da un motociclista per recarsi a Sanremo la sera che ha trovato traffico in autostrada. Un episodio divenuto virale, con l’attaccante del Milan che, per testimoniare il tutto, ha anche registrato un video con il suo cellulare. Ieri sera, a ‘Che tempo che fa‘, il motociclista ha voluto contattare Ibrahimovic con un video-messaggio. Eccolo in questo estratto della redazione di ‘GazzettaTV‘ (video completo su RaiPlay).