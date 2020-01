VIDEO MILAN – È tornato Zlatan Ibrahimovic. Sembrava impossibile, ci è stato vicino tante volte, ma adesso è successo davvero. Lunedì è tornato in campo e sabato potrebbe essere di nuovo titolare per la prima volta. Dieci anni dopo il 2010. Un decennio intero, in cui sono successe tante cose. Ecco in questo video i momenti chiave di Ibrahimovic.

