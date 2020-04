Ibrahimovic vs. Pogba: sfida a colpi di ‘trick’ | VIDEO

VIDEO MILAN – Durante questa pausa forzata dal calcio giocato, Zlatan Ibrahimovic è in Svezia con la sua famiglia ma non fa mancare la sua presenza social.

Sfida a colpi di “giochetti” con il pallone tra lui e Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, con il quale condivide (oltre al procuratore, Mino Raiola), la passione per i ‘trick’ da funambolo.

Intanto il Milan, con o senza Ibrahimovic, pensa al futuro. C’è un obiettivo per il centrocampo che, qualora arrivasse, potrebbe anche essere un tentativo concreto per convincere Zlatan a restare in rossonero per almeno un’altra stagione: continua a leggere e scopri di chi stiamo parlando >>>

