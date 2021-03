Ibrahimovic in Nazionale, tutte le accuse al CT della Svezia | VIDEO

Ibrahimovic, rapporto non idilliaco con Andersson

Sono passati quasi cinque anni da giugno 2016, quando Zlatan Ibrahimovic ha vestito per l’ultima volta la maglia della Svezia. Tra infortuni e trasferimento in America, l’attaccante del Milan ha deciso di abbandonare la sua Nazionale. Ma non solo per questo: un altro motivo non di secondo piano è stato il rapporto mai idilliaco con il CT Janne Andersson. In questo video tutti gli attacchi di Ibra e le risposte per le rime del tecnico. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan è ai dettagli: le ultime