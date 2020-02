VIDEO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, è andato in gol anche ieri sera in occasione di Inter-Milan 4-2. Lo svedese è il marcatore più anziano nella storia della stracittadina di Milano. Le statistiche di Ibrahimovic in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

