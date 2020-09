Ibrahimovic e Danny Green: regalo rossonero e ringraziamenti | Video

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il regalo di Zlatan Ibrahimovic al campione NBA Danny Green. Il messaggio dello svedese e la risposta del cestista su Instagram.

Queste le parole, e l’augurio, di Ibra: “Come va Danny? Ti ho visto indossare la maglia del Milan per i playoffs. Volevo augurarti il meglio per il prosieguo della stagione e volevo mandarti la nuova maglia del club. In bocca al lupo e porta a casa il trofeo”.