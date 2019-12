VIDEO MILAN – Di nuovo rossonero. Zlatan Ibrahimovic torna al Milan ufficialmente e firma fino al 30 giugno 2020 con opzione per un’altra stagione. Nei prossimi giorni le visite e la presentazione. Sono passati poco più di sette anni dal suo addio. In mezzo tre squadre: il Paris Saint-Germain, poi il Manchester United e i Los Angeles Galaxy. La storia in questo video.

