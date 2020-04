VIDEO MILAN – Zlatan Ibrahimovic ci ha preso gusto e continua ad allenarsi con l’Hammarby, squadra di cui detiene il 25% delle quote societarie. In questo video particolare, pubblicato dal club svedese, il numero 21 del Milan dimostra di essere in ottima forma, scagliando un potente destro all’incrocio dei pali. Vedere per credere!

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓