Ibrahimovic parla di Berlusconi

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa a Sanremo. L’attaccante si è soffermato anche su Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan: “Secondo me mi dava l’ok per venire a Sanremo, sono sicuro. Ho un bel rapporto con lui, gli voglio bene, anche se mi ha mandato a Parigi senza il mio permesso”. Il club rossonero intanto pensa al calciomercato: pronto il sostituto di Donnarumma.