VIDEO MILAN – È arrivato da meno di dieci giorni, ma si è già riappropriato della squadra rossonera. Zlatan Ibrahimovic è sempre più uomo simbolo e oggi in Cagliari-Milan è arrivato il primo gol della sua seconda esperienza rossonera. A Cagliari i tifosi del Milan lo avevano accolto come un re, lui oggi ha ripagato l’affetto e la fiducia in campo. Ecco il video.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android