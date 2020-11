Ibra-Gattuso, rapporto unico: quella volta che Rino si prese un pugno.. | Video

Ibrahimovic-Gattuso, tutti i trascorsi tra i due

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Domenica Rino Gattuso sarà in panchina, mentre Zlatan Ibrahimovic in campo. Napoli-Milan vedrà, dunque, tra i vari duelli anche quello tra i due ex compagni di squadra dal 2010 al 2012. Insieme hanno vinto la Supercoppa Italiana e lo Scudetto del 2011 da protagonisti e tra loro c’è sempre stato un rapporto speciale. Ibra ha dichiarato in passato che se dovesse andare in guerra vorrebbe sempre Gattuso al suo fianco. Addirittura una volta, in occasione della lite in allenamento tra Ibrahimovic e Onyewu, Rino si prese un pugno in faccia per cercare di dividerli. L’abbraccio tra i due prima della gara verrà certamente immortalato..

