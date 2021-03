Promossi e bocciati di Sanremo: il ‘destino’ di Ibra

Stefano Cantalupi, inviato de ‘La Gazzetta dello Sport‘ per il Festival di Sanremo, ha stilato le pagelle con i promossi ed i bocciati della kermesse in Riviera. Ce l’avrà fatta Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, a passare l’esame sanremese con Amadeus, Fiorello e tutti gli altri? Scopriamolo, dunque, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘!