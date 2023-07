I migliori gol in rovesciata segnati nel torneo di Serie A | VIDEO

La Serie A è terminata da un mese e, se avete nostalgia, ecco la carrellata dei gol più belli in rovesciata segnati nella storia del torneo

La Serie A è terminata da un mese e mancano ancora 47 giorni all'inizio del nuovo campionato. Per ingannare l'attesa e aspettare il ritorno delle partite del massimo campionato, rivediamo insieme, dunque, in questo video di 'GazzettaTV', i migliori gol in rovesciata degli ultimi anni, dall'intramontabile rete di Youri Djorkaeff in Inter-Roma 3-1 del 1997 alle più recenti di Federico Bonazzoli