I fratelli Baresi ricordano Paolo Rossi: le loro parole | VIDEO

Baresi brothers, il ricordo di Paolo Rossi

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – I fratelli Giuseppe e Franco Baresi, ex bandiere di Inter e Milan, ospiti ieri a ‘Che tempo che fa‘, la trasmissione di ‘RaiTre‘ condotta da Fabio Fazio. Insieme hanno ricordato Paolo Rossi, eroe dell’Italia Campione del mondo del 1982, scomparso qualche tempo fa a 64 anni per un male inesorabile. Rivediamo e riascoltiamo, dunque, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, la parole dei fratelli Baresi.

