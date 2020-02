VIDEO MILAN – Può il Brasile, una delle patrie del calcio, emozionarsi per l’arrivo di un calciatore giapponese. Ebbene, è successo davvero: lo dimostrano queste scene in aeroporto all’atterraggio di Keisuke Honda: l’ex Milan giocherà col Botafogo e i tifosi bianconeri lo hanno accolto come se fosse un eroe. Ecco le immagini clamorose in questo video.

