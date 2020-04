VIDEO MILAN – Le leggende della Liga hanno dovuto scegliere uno stadio tra quelli in cui hanno giocato che si aggiudica, secondo loro, il titolo di più caldo. Tantissimi voti per il Sanchez-Pizjuan di Siviglia, ma secondo Fernando Hierro era San Siro, stadio di Milan e Inter. In questa video news le dichiarazioni a riguardo dell’ex difensore del Real Madrid.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓