HELLAS VERONA-MILAN: la probabile formazione di Pioli / News

Nonostante l’ultima prestazione non sia stata particolarmente positiva, in vista di Hellas Verona-Milan, 26^ giornata del campionato di Serie A, la probabile formazione di Stefano Pioli è esattamente la stessa che ha giocato pochi giorni prima. Anche perché difficilmente ha delle alternative valide, visti i tantissimi infortuni. Unico cambiamento: rientra dal primo minuto Alexis Saelemaekers al posto di Samu Castillejo. Dovrebbe farcela Sandro Tonali. Ancora fermo ai box invece Ismael Bennacer, così come Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, oltre che Daniel Maldini e Mario Mandzukic. Nella video news la probabile formazione rossonera.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>