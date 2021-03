Un passo indietro importante, quello compiuto dai rossoneri nell’ultimo match. Ora arriva Hellas Verona-Milan, 26^ giornata del campionato di Serie A. Sfida molto importante anche in considerazione degli scontri diretti che coinvolgono le altre squadre. Può essere un’occasione per accorciare sul primo posto in classifica e allungare sulle inseguitrici. Nella video news la presentazione della sfida che si giocherà allo stadio Bentegodi domenica pomeriggio.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>