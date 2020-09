ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – A.C. Milan e Harmont & Blaine hanno siglato una partnership fino al 2022. L’azienda con il marchio del bassotto fornirà le divise alla Prima Squadra Maschile ed alla Prima Squadra Femminile del Milan per due stagioni. Vediamo, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, i primi scatti ufficiali delle divise Harmont & Blaine per il Diavolo (credits photo: acmilan.com).