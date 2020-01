Haaland e la passione per il rap: ecco questo suo video di tre anni fa

VIDEO – Un exploit immediato, che lo ha gettato fin da subito nell’Olimpo del calcio europeo. Erling Braut Haaland è da pochi giorni un calciatore del Borussia Dortmund. Il norvegese è passato in Germania dopo un avvio di stagione sensazionale con la maglia del Salisburgo. Lo stesso percorso non è stato possibile nel campo della musica, e in particolare nel rap. Haaland, all’età di 16 anni, faceva parte di un gruppo chiamato ‘Flow Kingz’. Ecco un assaggio delle sue discutibili doti canore.

