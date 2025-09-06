PIANETAMILAN i nostri video Guida all’asta del Fanta: 11 ‘regolaristi’ da prendere assolutamente | VIDEO
SERIE A
Guida all’asta del Fanta: 11 ‘regolaristi’ da prendere assolutamente | VIDEO
Al Fanta sono importanti i bonus, ma non bastano se poi giochi in 10: ecco allora 11 “regolaristi”, da pagare massimo 3 crediti all'asta, che ti assicureranno rendimento costante e voti alti per tutta la stagione nel video di 'OnlyFanta' per 'GazzettaTV'