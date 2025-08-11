PIANETAMILAN i nostri video Guardiola e il suo Brescia: “Baggio leader. Il più simpatico era …” | VIDEO
Guardiola e il suo Brescia: “Baggio leader. Il più simpatico era …” | VIDEO
Pep Guardiola, al termine dell'amichevole Palermo-Manchester City, ha ricordato in conferenza stampa i suoi trascorsi italiani nel Brescia
Pep Guardiola, al termine dell'amichevole Palermo-Manchester City, vinta dai suoi 'Citizens' anche grazie alla doppietta dell'ex centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, ha ricordato in conferenza stampa i suoi trascorsi italiani nel Brescia. Guarda il video con le dichiarazioni del manager catalano