Il tecnico spagnolo, Josep Guardiola, bacchetta il collega Jurgen Klopp, per aver commentato lo stop del Manchester City causato dal Covid a cavallo di Capodanno. L’allenatore del Liverpool aveva dichiarato che la sosta aveva potuto agevolare i citizens, mentre, ovviamente, Guardiola non è molto d’accordo. Prima ci scherza, poi si è detto molto deluso perché non si aspettava questo commento. Nella video news le sue dichiarazioni.

