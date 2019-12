VIDEO MILAN – Alejandro Gomez sblocca la partita dell’Atalanta così: il gol segnato al Milan è quello di un fuoriclasse puro: scatto sulla fascia, tunnel ad Andrea Conti (che per la verità gli lascia un po’ troppo spazio), si accentra e destro potente e preciso sotto la traversa in diagonale da appena dentro l’area di rigore. Eccolo in questo video.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android