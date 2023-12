Milan, ricordi Paquetá? Tre assist nell’ultima di Premier League | VIDEO

Lucas Paquetá, ex centrocampista del Milan, ha dato spettacolo in West Ham-Wolverhampton 3-0 nell'ultimo turno di Premier League. Il video

Lucas Paquetá, classe 1997, non è riuscito a lasciare il segno nella sua breve esperienza al Milan. Ma il valore del centrocampista brasiliano oggi al West Ham è fuori discussione. Ieri pomeriggio, in occasione della sfida vinta per 3-0 dagli 'Hammers' in casa contro il Wolverhampton grazie alla doppietta di Mohammed Kudus e al gol di Jarrod Bowen, l'ex numero 39 rossonero ha fornito ben tre assist! Guarda le sue prodezze nel video con gol e highlights della partita