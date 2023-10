Goleada Lipsia: in rete anche Sesko che piace al Milan | VIDEO

Il RB Lipsia ha vinto per 6-0 in casa contro il Colonia nell'ultimo turno di Bundesliga. In rete anche lo sloveno Benjamin Sesko: il video

Nella 9^ giornata della Bundesliga 2023-2024 vittoria in goleada, 6-0, per il RB Lipsia in casa contro il Colonia. In rete, oltre a Timo Werner, Loïs Openda (doppietta), David Raum e Christoph Baumgartner anche Benjamin Sesko. Il centravanti sloveno, classe 2003, che tanto piace al Milan per il prossimo calciomercato estivo, ha segnato all'88'. Vediamo in questo video gol e highlights del match