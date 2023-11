Chelsea-Manchester City 4-4, che spettacolo in Premier League! | VIDEO

È finita 4-4 la sfida tra il Chelsea di Mauricio Pochettino e il Manchester City di Pep Guardiola, 12° turno della Premier League 2023-2024

Gol e spettacolo, ieri pomeriggio, a 'Stamford Bridge' (Londra) per Chelsea-Manchester City, partita della 12^ giornata della Premier League 2023-2024. È finita, infatti, 4-4 la gara tra i 'Blues' di Mauricio Pochettino e i 'Citizens' di Pep Guardiola: un match pirotecnico che ha scritto la parola 'fine' soltanto nel recupero, al 95', con il calcio di rigore trasformato per i padroni di casa da Cole Palmer, ex della partita. Ecco, dunque, il video con gol e highlights della partita