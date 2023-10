Milan-Juventus, pericolo Milik: il meglio della scorsa stagione | VIDEO

Il 22 ottobre si giocherà Milan-Juventus: i rossoneri dovranno stare molto attenti all'attaccante polacco Arkadiusz Milik. Il video

Domenica 22 ottobre, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-Juventus, partita della 9^ giornata della Serie A 2023-2024. Nella fila dei bianconeri ci sarà Arkadiusz Milik, classe 1994, che, l'anno passato, realizzò 9 reti (con un assist) per la squadra di Massimiliano Allegri e che, in questa stagione, è già a 2 gol (sempre con un assist al suo attivo). Vediamo, in questo video, gol e highlights di Milik con la Juve nella stagione 2022-2023