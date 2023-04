Galatasaray-Kayserispor 6-0: il gol da urlo di Zaniolo | VIDEO

Nell'ultimo turno della Süper Lig turca, il Galatasaray ha battuto 6-0 il Kayserispor. Tripletta di Mauro Icardi e gemma di Nicolò Zaniolo

Il Galatasaray prosegue la sua marcia in vetta alla Süper Lig turca: i giallorossi di Istanbul, nell'ultimo turno di campionato, hanno battuto per 6-0 in casa il Kayserispor. Nell'occasione, tripletta di Mauro Icardi - ex centravanti di Sampdoria e Inter - prodezza di Nicolò Zaniolo che, in Turchia, ha ritrovato spunto, verve e continuità. In questo video vediamo, in particolare, la gemma del giocatore italiano, classe 1999, approdato al 'Gala' nello scorso calciomercato di gennaio dalla Roma