Balogun, il meglio con il Reims nella stagione 2022-2023 | VIDEO

Folarin Balogun, classe 2001, attaccante anglo-americano di proprietà dell'Arsenal e che piace tanto a Milan e Inter per questo calciomercato estivo, ha disputato una stagione magnifica in prestito in Ligue 1 nella fila dello Stade de Reims. Il bomber, infatti, ha messo a segno 22 gol e fornito 3 assist in 39 partite disputate tra campionato e coppa nazionale. Vediamo insieme, dunque, in questo video gol e highlights dell'annata di Balogun con il Reims!