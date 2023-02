Zaniolo, ecco il primo gol con la maglia del Galatasaray | VIDEO

Nicolò Zaniolo, trasferitosi dalla Roma al Galatasaray nell'ultimo calciomercato invernale, ha realizzato il suo primo gol con i 'Cimbom'

Nicolò Zaniolo, trasferitosi dalla Roma al Galatasaray nell'ultimo calciomercato invernale, ha realizzato il suo primo gol con i 'Cimbom'. È accaduto in occasione della vittoria esterna, 2-4, dei giallorossi di Istanbul in amichevole in casa dell'Alanyaspor. Ecco, dunque, la sua rete in questo video