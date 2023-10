Giroud portiere? Si allenava tra i pali già nell’Arsenal! | VIDEO

Olivier Giroud portiere improvvisato e decisivo in Genoa-Milan 0-1 ieri sera a 'Marassi'. Ma già nell'Arsenal si cimentava così in allenamento

Olivier Giroud è stato protagonista in Genoa-Milan 0-1 prendendo il posto di Mike Maignan nel ruolo di portiere dopo il cartellino rosso di quest'ultimo. Tra i pali Giroud è risultato decisivo per il successo rossonero. Torna, così, oggi di moda questo video del 2017, ai tempi dell'Arsenal, in cui l'attaccante classe 1986 si divertiva in porta, in allenamento, a fronteggiare i tiri di Granit Xhaka (oggi al Bayer Leverkusen) e dell'atalantino Sead Kolašinac: ecco il video pubblicato dai 'Gunners' su 'YouTube'!